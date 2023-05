هجمات بمسيرات ومتسللين في منطقة بيلغورود الروسية.. الاستخبارات الألمانية: لا تصدعات في نظام بوتين

قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فيتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، إن مبنى إداريا ومنازل في المقاطعة تعرضت لهجمات بمسيرات، بينما تستمر سلطات بيلغورود بالتصدي لـ "مخربين" أوكرانيين تسللوا للمنطقة، بينما قالت الاستخبارات الألمانية إنه لا توجد علامات على تصدع نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر حاكم بيلغورود المجاورة للحدود الأوكرانية أن القوات الروسية مستمرة في عمليات تمشيط في منطقة غرايفورون، عقب تسلل مجموعة "تخريب" واستطلاع أوكرانية.

وأضاف غلادكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم طائرات مسيرة، دون أن يؤدي ذلك إلى أضرار أو خسائر.

وقال المسؤول الروسي "أناشد الآن سكان غرايفورون الذين غادروا منازلهم مؤقتا.. ليس من الممكن العودة بعد". وذكر أن امرأة توفيت خلال عملية الإجلاء أمس.

وقد هاجمت طائرات مسيرة مبنيين سكنيين في غرايفورون، وأطلقت عبوات ناسفة مما أدى إلى اندلاع نيران في المكان، كما ألقت طائرات أخرى عددا من العبوات الناسفة على مبنى إداري في قرية بوريسوفكا.

وقد أصيب في بيلغورود 8 أشخاص واحترقت روضة أطفال وعدد من المنازل بقصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود، وفق إعلان الحاكم.

وإثر هذه الهجمات، أعلن الحاكم فرض نظام "مكافحة الإرهاب" في بيلغورود بدءا من اليوم، موضحا أن هذا النظام يشمل تدابير خاصة وقيودا مؤقتة تشمل فحص وثائق الأفراد للتثبت من هوياتهم، وتعليق أنشطة الصناعات والمؤسسات التي تستخدم مواد متفجرة ومشعة وكيميائية وبيولوجية.

كما جرى اعتماد التعليم عن بعد ابتداء من اليوم في بيلغورود.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تويتر أن بلاده "تتابع باهتمام الأحداث في منطقة بيلغورود وتدرس الوضع، لكن ليس لديها أي علاقة بذلك".

وصرح المتحدث باسم المخابرات أندريه يوسوف أن فيلقين روسيين معارضين للكرملين يعرفان باسمي "فيلق حرية روسيا" و"فيلق المتطوعين الروس" ينفذان عملية داخل بيلغورود، وذلك لإنشاء "منطقة أمنية" لحماية المدنيين الأوكرانيين.

وأضاف يوسوف أن "الاضطرابات" ستزيد، ليس فقط في بيلغورود، بل في الأراضي الروسية كافة، على حد تعبيره.

وذكرت الاستخبارات العسكرية البريطانية -في إفادتها اليومية- أن قوات الأمن الروسية اشتبكت بين يومي 19 و22 مايو/أيار الحالي مع مسلحين في 3 مواقع على الأقل داخل مقاطعة بيلغورود.

وأضافت الاستخبارات البريطانية -اليوم- أن هوية المسلحين غير معروفة حتى الساعة، ولكن جماعات روسية مناهضة للنظام في موسكو أعلنت مسؤوليتها عن هجمات بيلغورود.

