محكمة باكستانية تمنح عمران خان كفالة في 8 قضايا مرفوعة عليه

إسلام آباد – منحت محكمة الإرهاب في إسلام آباد اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "إنصاف" عمران خان كفالة وقائية في 8 قضايا تتعلق بالعنف في المجمع القضائي حتى الثامن من يونيو/حزيران القادم.

وتتعلق قضايا الإرهاب المرفوعة ضد خان بأحداث عنف وقعت في العاصمة إسلام آباد، إذ يُتهم رئيس الوزراء السابق وعدد من العاملين في الحزب بمهاجمة مراكز مختلفة للشرطة في العاصمة، بالإضافة إلى إحداث إضرابات وأعمال عنف في المجمع القضائي أثناء التحقيق معه في قضية توشاخانا أو ما يعرف بـ"صندوق الهدايا".

كما حصلت بشرى بيبي زوجة عمران خان على كفالة فيما يتعلق بقضية تسوية بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني، أو ما أصبحت تعرف في باكستان بقضية "القادر ترست" التي تتهم فيها مع خان وآخرين بغسيل أموال بنحو 50 مليار روبية.

وأصدر القاضي القرار بمنح بشرى بيبي كفالة وقائية لتجنّب الاعتقال حتى يوم 31 مايو/أيار الجاري.





ولا يزال خان حتى الآن يمثُل أمام مكتب هيئة المساءلة الوطني للتحقيق في القضية ذاتها التي تم اعتقاله بموجبها في التاسع من مايو/أيار الجاري، حيث وصل إلى مكتب الهيئة في مدينة روالبندي المحاذية للعاصمة إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان عمران خان قال، في بث مباشر له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إنه يتوقع بنسبة 80% أن يتم اعتقاله، داعيا في الوقت نفسه أنصاره ومؤيديه لعدم اللجوء إلى العنف والتزام السلمية.

يشار إلى أن خان هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب والممتد 75 عاما، ويواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة عليه.