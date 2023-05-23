قناصة وطائرات مسيرة.. الاحتلال يقتحم بلدة نعلين لهدم منزل منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نعلين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، تمهيدا لهدم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب قبل شهرين ونصف.

وأكد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية اقتحمت البلدة فجر اليوم الثلاثاء، وحاصرت منزل الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل الشهيد الخواجا، وعدد من المنازل المجاورة له وأجبروا الأهالي على مغادرتها، تمهيدا لهدم المنزل.

الاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة من جنوده من مدخل بلدة نعلين غرب رام الله pic.twitter.com/wirm6ZYiZg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 22, 2023

ووفقا لشهود عيان فقد اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى الى إصابة أحدهم بجروح.

كما نشرت قوات الاحتلال قناصة فوق أسطح المباني وشوهدت طائرات مسيرة في سماء البلدة.

واستشهد الخواجا في 9 مارس/ آذار الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت يوم الجمعة الماضية قرارها بشأن هدم منزل ذوي الشهيد الخواجا.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة هدم بيوت الشهداء والأسرى كنوع من العقاب الجماعي.