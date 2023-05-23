جهاز الخدمة السرية الأميركي: اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

نقلت رويترز عن جهاز الخدمة السرية الأميركي أن شاحنة اصطدمت، ليل الاثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن دون وقوع إصابات.

وقال أنتوني غوغليلمي رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأميركي إن التحقيقات جارية بشأن سبب اصطدام الشاحنة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض.

وأشار جهاز الخدمة إلى أنه تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة في محيط البيت الأبيض، في حين ذكرت وسائل إعلام أميركية أنه تم إخلاء فندق قريب من المكان.

ولم يذكر جهاز الخدمة السرية فيما إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن موجودا في البيت الأبيض عند وقوع الحادث.