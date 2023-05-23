عاجل | الخارجية الأميركية: واشنطن تعلن مساعدات إنسانية للسودان والدول المجاورة بقيمة 245 مليون دولار

عاجل | بلينكن: الصراع في السودان أدى إلى نزوح 840 ألف شخص وإجبار 250 ألفا على الفرار منذ 15 أبريل الماضي

عاجل | غوتيريش: 250 ألف شخص فروا من السودان بسبب الصراع وتم الاستيلاء على المستشفيات واستهدافها

عاجل | غوتيريش: أسعار السلع في السودان تضاعفت أربع مرات ونهبت مستودعات المساعدات على نطاق واسع