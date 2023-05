صورة مزيفة لانفجار في البنتاغون تتسبب بخسائر في البورصة.. ما قصتها؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، لفترة وجيزة صورة مزيفة لانفجار في البنتاغون، مما تسبب بتراجع البورصة لبضع دقائق قبل أن تنفي وزارة الدفاع الأميركية صحتها.

وهذه الصورة التي رجح عدد من المراقبين أن تكون نتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي سلطت الضوء مجددا على المشاكل الكثيرة التي يمكن أن تسببها للمجتمع هذه التكنولوجيا المتقدمة.

وتناقلت هذه الصورة حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطر البنتاغون لإصدار نفي رسمي لصحتها، مؤكدا عدم وقوع أي انفجار في محيطه.

A fake Bloomberg account with a Verified Blue Check on Twitter posted an apparently AI-generated picture of an explosion at the Pentagon this morning 😳👀 pic.twitter.com/9sPkkAfIot

— Daily Loud (@DailyLoud) May 22, 2023