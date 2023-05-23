رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع إسرائيل
23/5/2023-|آخر تحديث: 23/5/202302:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:
- إيران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع إسرائيل
- حزب الله مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضدنا ولدينا استعداد جيد على الجبهة الشمالية
- لدينا القدرة على ضرب إيران ولسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي:
- واشنطن تعتقد أن الحل الدبلوماسي وارد لثني إيران عن مشروعها النووي ونحن نشكك
- نتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية إذا استنفدت كل الطرق
- تخصيب إيران اليورانيوم إلى نسبة 90% خط أحمر لكل العالم
المصدر : الجزيرة