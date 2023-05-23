أخبار

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع إسرائيل

23/5/2023-|آخر تحديث: 23/5/202302:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي:

  • إيران تستخدم سوريا منطقة حرب محتملة مع إسرائيل
  • حزب الله مرتدع بشدة عن شن حرب شاملة ضدنا ولدينا استعداد جيد على الجبهة الشمالية
  • لدينا القدرة على ضرب إيران ولسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي:

  • واشنطن تعتقد أن الحل الدبلوماسي وارد لثني إيران عن مشروعها النووي ونحن نشكك
  • نتنياهو سيحصل على دعم لضرب منشآت إيران النووية إذا استنفدت كل الطرق
  • تخصيب إيران اليورانيوم إلى نسبة 90% خط أحمر لكل العالم

 

المصدر : الجزيرة