بينهم بديع والبلتاجي.. محكمة مصرية تحيل أوراق 8 من قيادات الإخوان إلى المفتي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة في مصر، أمس الاثنين، إحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع و7 من قادة الجماعة إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية تعرف "بأحداث المنصة" وتعود وقائعها لعام 2013.

وحددت المحكمة جلسة في 20 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق في القضية التي يحاكم فيها 79 متهما من قادة جماعة الإخوان.

ومن أبرز المحالين إلى المفتي، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.

كما أحيل أيضا كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود اللذين يحاكمان غيابيا في هذه القضية.

وفي 27 يوليو/تموز 2013 اندلعت اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر -شرقي القاهرة- على مقربة من اعتصام ميدان رابعة العدوية- وهو الاعتصام الأكبر لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي- بين محتجين وقوات الشرطة -عرفت بأحداث المنصة- ما أدى إلى مقتل 80 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.