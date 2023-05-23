انتخابات تركيا.. بهجلي يدعو ناخبيه لرؤية مستقبل تركيا في صورة أردوغان وقضايا عالقة بين أوزداغ وكليجدار أوغلو

يواصل المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الممثليات الدبلوماسية التركية والمعابر الحدودية، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط تجاذبات بشأن الصوت القومي في جولة الحسم بعد دعم مرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان للرئيس رجب طيب أردوغان، وتأخر رئيس حزب الظفر التركي المعادي للاجئين أوميت أوزداغ في الإعلان عن المرشح الذي سيدعمه.

وبحسب معطيات أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الثلاثاء، بلغ عدد المصوتين في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية، مليونا و733 ألفا و940 ناخبا ذلك منذ انطلاق التصويت في الخارج صباح السبت.

وبدأ التصويت للأتراك المقيمين بالخارج في تاريخ 20 مايو/أيار الجاري، وينتهي في الممثليات الدبلوماسية في 24 منه، وفي المعابر الحدودية في 28 من الشهر نفسه.

التصويت في ألمانيا

وفي السياق ذاته، يواصل أفراد الجالية التركية في ألمانيا -حيث تقطن أكبر جالية تركية- الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية التي ينحصر التنافس فيها بين مرشح تحالف "الجمهور" الرئيس رجب طيب أردوغان، وغريمه مرشح تحالف "الشعب" كمال كليجدار أوغلو.





وفتحت اليوم مراكز الاقتراع في ولايات برلين وبراندنبورغ وهيسن أبوابها لليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأتراك بالخارج، والتي تستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وتجري هذه الانتخابات في نحو 17 مدينة في عموم ألمانيا، ويحق لنحو 1.5 مليون تركي في ألمانيا التصويت فيها، من مجمل أفراد الجالية البالغ عددهم نحو 3.5 ملايين شخص.

أوزداغ وكليجدار أوغلو

على مستوى التحالفات الانتخابية، قال رئيس حزب الظفر التركي المعادي للاجئين أوميت أوزداغ، إن حزبه لم يتوصل بعد لقرار بخصوص الجهة التي سيدعمها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من الشهر الجاري.

وأضاف أوزداغ -في مؤتمر صحفي بأنقرة- أنه سيجتمع بزعيم حزب الشعب الجمهوري مرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو مساء اليوم، لبحث عدد من المسائل العالقة، بحسب تعبيره.

وقال إن من أهم تلك المسائل العالقة، قضية "الـ13 مليون لاجئ ومهاجر غير نظامي، وكيفية إعادتهم إلى أوطانهم خلال عام واحد".

وأشار إلى أنه في حال اتفق مع كليجدار أوغلو، فسينظمان غدا في الساعة 11 صباحا مؤتمرا صحفيا مشتركا، مؤكدا أن حزبه (حزب الظفر) يمضي على خطى ونهج أتاتورك.

مستقبل تركيا

من جهة أخرى، دعا دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية التركي -المتحالف مع حزب العدالة والتنمية- الناخبين الأتراك إلى رؤية مستقبل تركيا في ورقة الاقتراع خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، معبرا عن ذلك بطريقة ساخرة من مرشح الطاولة السداسية.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Malatya'da:

Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. pic.twitter.com/GWAX7sfLhx — MHP (@MHP_Bilgi) May 23, 2023

وقال بهجلي في كلمة ألقاها خلال تجمع بولاية ملاطيا، اليوم الثلاثاء "عندما تأخذ ورقة الاقتراع، ألق نظرة على تلك الورقة، فيها صورة مستقبل تركيا، ليست صورة البصل والبطاطا، وليست صورة أكاذيب التلفاز، بل صورة مستقبل تركيا وإزالة آثار الزلزال، صورة رجب طيب أردوغان".

وواجه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، في وقت سابق، موجة انتقادات واسعة، بعد نشره مقطع فيديو انتقد خلاله ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تركيا، وظهر فيه حاملا بصلة في يده، قائلا "إذا وصلت للسلطة، فستأتي الديمقراطية، وستتحسن العملة، وستنزل الأسعار".

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الجمهور، وكمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الشعب في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة.