أثارت تصريحات لكاتب في صحيفة معارضة تركية، وصف فيها الحجاب بالاستبداد للثقافة التركية، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أثارت تلك التصريحات المخاوف من تنامي خطاب الإسلاموفوبيا في تركيا بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

🔴 Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, tesettürlü kadınları hedef aldı: – Kur’an’da türban yok.

– Mağazaya bir girdim, peçeli bir kadın.

– Türkiye’de böyle giyinemezsiniz.

– Eşitliği falan geçin. Zorbalık bu. pic.twitter.com/ykDnGKJ5gC — Daily Islamist (@dailyislamist) May 21, 2023

وكان الكاتب الصحفي في صحيفة "جمهورييت" أوزدمير إينجه قال إن الحجاب استبداد يحاول غزو الثقافة التركية، لأن النساء التركيات في الأصل لم يرتدين الحجاب يوما حتى وهن مسلمات، حسب وصفه.

وأضاف أوزدمير -في حوار مع قناة "تيلي 1″ (TELE1) التركية- أنه لا توجد أي آية في القرآن تنص على فرض الحجاب أو أي غطاء للرأس، حسب تعبيره.

وضمن ردود الفعل الغاضبة على تصريحات الصحفي التركي، قالت المغردة مريم غوزن إن ما يتحدث عنه الكاتب أوزدمير إينجه هو تعزيز أكثر لخطاب الكراهية ضد الإسلام أو ما يعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

İste bu zihniyet ulkeyi ucuruma goturuyor . https://t.co/eHVyrGDJEq — Erdal Yıldız (@Erdal_Yildiz27) May 22, 2023

وعلق المغرد إردال يلديز، عبر حسابه في تويتر، قائلا: إن مثل هذه العقليات التي يحملها أوزدمير إينجه ستدمر البلاد.

أما المغردة رقية، فخاطبت الصحفي التركي قائلة: سنعيش في تركيا بحجابنا وستحترمه، وأنت سوف تتعلم هذا.