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اتهام سائق شاحنة بالتخطيط لإيذاء الرئيس بايدن بعد اصطدامه بحواجز البيت الأبيض

Box truck crashes into security barriers near White House
الشاحنة التي اصطدمت أمس الاثنين ​​بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض (رويترز)
23/5/2023

وجهت السلطات الأميركية اتهامات لسائق شاحنة مستأجرة من ولاية ميزوري الأميركية بسبب اصطدامه بحواجز أمنية بالقرب من البيت الأبيض، وذلك بعد أن قالت إنها تعتقد أن الحادث قد يكون متعمدا.

وقال شاهد من رويترز إن المحققين عثروا على علم يحمل شعار النازية "الصليب المعقوف" داخل الشاحنة التي اصطدمت بالحواجز في ساحة لافاييت المجاورة لأرض البيت الأبيض مساء أمس الاثنين.

ولم تعلن السلطات عن الدافع وراء الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

واعتقل جهاز الخدمة السرية الأميركي سائق الشاحنة ساي فارشيث كاندولا (19 عاما) من مدينة تشيسترفيلد بولاية ميزوري.

وقال مسؤولون إن السائق أدلى بتصريحات بعد اصطدامه بالحاجز دفعت المحققين إلى الاعتقاد بأنه يسعى لإيذاء الرئيس الأميركي ونائبته.

وأوضحت الشرطة في بيان أن كاندولا يواجه اتهامات بالتهديد بالقتل أو الخطف أو إلحاق الأذى بالرئيس أو نائبته أو أحد أفراد أسرته.

وكتب المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي على تويتر يقول "أظهر التحقيق الأولي أن السائق ربما تعمد الاصطدام بالحواجز الأمنية في ساحة لافاييت".

المصدر : الجزيرة + رويترز