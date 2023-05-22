"مكة والمدينة في انتظاركم بشوق".. السعودية تعلن وصول أول رحلة حجاج لهذا العام

أعلنت وزارة الحج السعودية، أمس الأحد، وصول أول رحلة لحجاج هذا العام، وقد لاقى الخبر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقادت الوزارة -في تغريدة عبر حسابها الموثق على تويتر- بوصول أول رحلة لحجاج عام 1444هـ وأرفقت مجموعة من الصور لحجاج يرتدون ثيابهم البيضاء وسط فرحة على وجوههم.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" في بنغلاديش قد وصلت أمس الأحد إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قادمة من صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة داكا.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، حتى يصلوا إلى مكان إقامتهم مباشرة عقب وصولهم للمملكة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الحج إطلاق الهوية الإعلامية لموسم حج هذا العام تحت شعار #أذن_بالناس، في إشارة إلى قول الله تعالى ﴿وأَذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾.

ودونت تحت إعلان هذا التدشين، عبر حسابها في تويتر، هاشتاغ (وسم) #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق.

مرحبًا بضيوف الرحمن، أهلًا بكم في المملكة العربية السعودية 🇸🇦 وصول أولى طلائع الحجاج لعام 1444هـ، وسط منظومة متكاملة تعمل على راحتهم أثناء أداء مناسكهم.#أذن_بالناس #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/JfscDNZRFL — عبدالفتاح مشاط (@asmashat) May 21, 2023

وفي التاسع من فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج لعام 2023.

وعلى حسابه في تويتر، قال الربيعة: "أهلًا بضيوف الرحمن، مع مطلع شهر ذي القعدة، نستقبل أوّل طلائع الحجّاج لعام 1444هـ، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال"، وأرفق التغريدة بصورتين لأول الوافدين.

﴿وأَذِّن في النَّاسِ بالحَجِّ يأتُوكَ رِجالًا وعلى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كُلِّ فجٍ عميقٍ۝﴾ أهلًا بضيوف الرحمن، مع مطلع شهر ذي القعدة، نستقبل أوّل طلائع الحجّاج لعام 1444هـ. تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال 🤲🏻#أذن_بالناس #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/Y8LO8xBSZr — توفيق الربيعة (@tfrabiah) May 21, 2023

من جهته، قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبد الرحمان البيجاوي، "لبيك اللهم لبيك، أهلا بضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، تقبل الله منكم، ووفقنا جميعا لخدمتكم".

(لبيك اللهم لبيك)

أهلاً بضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، تقبل الله منكم ووفقنا جميعاً لخدمتكم.#حج_1444 #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/LsAB8eQ9mn — محمد بن عبدالرحمن البيجاوي (@m_bejawi) May 21, 2023

إلغاء قيود "كوفيد-19"

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قد قالت، بداية العام الحالي، إن المملكة ستلغي قيود "كوفيد-19" في موسم حج 2023، وستستضيف أعدادًا من الحجاج تضاهي ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة، لافتة إلى أن المملكة لن تفرض أي قيود، بما في ذلك شروط السن، هذا الموسم.

وعلى مدار سنين، أنفقت المملكة مليارات الدولارات لجعل أماكن الحج -التي تشهد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم- أكثر أمانا.

وتهدف خطة سعودية إلى زيادة طاقة العمرة والحج لتبلغ 30 مليون شخص سنويا، والحصول على عائدات بقيمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وكان نحو 19 مليون مسلم يؤدون العمرة سنويا قبل انتشار الجائحة.