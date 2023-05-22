قال مسؤول إيراني للجزيرة إن أي اعتداء عسكري على المنشآت النووية لبلاده سيقابل برد واسع وغير مسبوق، مؤكدا أن تخصيب اليورانيوم في إيران يجري عند عتبة 60% وأن كلام إسرائيل مجرد تحريض ودعاية.

وشدد المسؤول الإيراني على أن إسرائيل فشلت أمام المقاومة الفلسطينية وتحاول تبرير ذلك بأنها تخوض حربا ضد إيران.

كما أكد على أن القوات البحرية والسفن العسكرية الإيرانية تتحرك في مسارات الملاحة وفق القوانين الدولية.

و شدد على أن طهران مستمرة في تطوير قدراتها العسكرية في كافة المجالات وأن ذلك ما يزعج إسرائيل، حسب تعبيره.

وقال المسؤول إيراني للجزيرة "لا يوجد في عقيدتنا العسكرية مكانا للسلاح النووي ولا وجاهة لأي اتهامات ضدنا"

تصريحات غالانت

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل عبر وكلائها القريبين من إسرائيل، وإنها حولت سفنا تجارية إلى معسكرات عائمة للإرهاب في مسارات الملاحة البحرية.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة، لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إيران من تبعات زيادة نسبة تخيصب اليورانيوم إلى 90%.

وأكد غالانت أن إسرائيل ضاعفت هجماتها لمنع محاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا.