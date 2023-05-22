محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد للإعلامي حمزة زوبع

قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد في حق الإعلامي المصري حمزة زوبع -مقيم خارج البلاد- و13 آخرين بعد أن أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قيادة جماعة إرهابية.

كما حكمت على 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعد اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

وكانت السلطات المصرية قد أدرجت مؤخرا أسماء عشرات الصحفيين على لائحة الإرهاب بينهم 4 صحفيين في شبكة الجزيرة، وهم عبد الرحمن حسين وأنس زكي وعمرو القزاز وسامحي مصطفى، وفق قرار من محكمة مصرية.

واستنكرت منظمات حقوقية قرار الإدراج على لائحة الإرهاب، وطالبت برفع أسماء المدرجين، واصفة الأمر بـ"حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي"، وفق تعبيرها.