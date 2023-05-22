عاجل| مراسل الجزيرة: إصابة فلسطيني واعتقال 3 خلال مواجهات مع قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحياء في مدينة جنين

قتلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين في مخيم بلاطة شرقي نابلس واعتقلت 3 آخرين في جنين، في حين طالبت الرئاسة الفلسطينية واشنطن بالتدخل لوقف الجنون الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية فجر اليوم.

ويشهد المخيم اشتباكات قوية بعد اقتحام قوات الاحتلال له من عدة محاور بدعوى اعتقال مطلوبين حيث تصدى لها الشبان الفلسطينيون، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية وتواصل حصاره وتمنع وصول مركبات الإسعاف إلى داخله.

وقد نعت حركة فتح الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في الاقتحام الإسرائيلي لمخيم بلاطة ينتمون لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري للحركة.

وأضافت أن الشهداء هم محمد أبو زيتون وعبد الله أبو حمدان وفتحي أبو رزق شقيق الشهيد حاتم أبو رزق القيادي في الكتائب، والذي استشهد قبل سنوات في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم خلال عملية نابلس تفجير معمل للمتفجرات ومصادرة أسلحة وذخائر، كما أشار إلى اعتقال عدد من الأشخاص وقتل مسلحين.

فيما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن مئات الجنود شاركوا في عملية اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

وبسقوط الشهداء الثلاثة في مخيم بلاطة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام إلى 159، بينهم 3 من داخل الخط الأخضر، و36 من قطاع غزة، ومن بين الشهداء 26 طفلا.

إدانة فلسطينة

وقد دانت الرئاسة الفلسطينية الاقتحام الإسرائيلي لمخيم بلاطة ومدينة نابلس.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن ماحدث في المخيم مجزرة حقيقية واستمرار للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر والجرائم المستمرة وسياسة العقاب الجماعي حسب تعبيره.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بالجنون الإسرائيلي، مضيفا أن صمت الإدارة الأميركية شجع الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في عدوانه.

اقتحام جنين وحصار حوارة

كما اقتحمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة جنين وأطراف مخيمها واعتقلت 3 شبان فلسطينيين فيما أصيب آخر بجروح.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباك بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين أطلقوا الرصاص، واستخدموا العبوات ضد وحدة المستعربين في جيش الاحتلال دخلت إلى المدينة وإلى أطراف المخيم مستخدمة مركبات فلسطينية.

وقال مراسل الجزيرة إن قناصة من جنود الاحتلال اعتلوا عمارات ومبان مطلة على المخيم واعتدوا بالضرب على بعض السكان قبل انسحابهم.

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة الجزيرة بأن جيش الاحتلال أغلق شارع بلدة حوارة الرئيسي، كما أمر بغلق المحال التجارية، ونصَبَ عدة حواجز في محيط المنطقة للبحث عن منفذ عملية دهس أصيب خلالها جندي إسرائيلي أمس الأحد.

كما أغلقت قوات الاحتلال المداخل المؤدية إلى البلدة جنوب نابلس, ومنعت الفلسطينيين من التنقل بين وسط وشمال الضفة الغربية.

يذكر أن قرية حوارة تشهد توترا على الدوام بسبب تعرضها لهجمات من المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها؛ وكان مستوطنون قد أحرقوا منازل وممتلكات لفلسطنيين قبل أشهر قليلة.

تصعيد إسرائيلي

وفي خطوة تصعيدية، عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها الأسبوعية أمس الأحد داخل نفق يقعُ أسفل الناحية الغربية من المسجد الأقصى، وذلك إحياء للذكرى 56 لاحتلال القدس.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل وحدت مدينة القدس قبل 56 عاما، مضيفا أن المعركة التي يخوضها لتوحيد القدس والتصدي للضغوط الغربية مازالت مستمرة.

وصدقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة، فيما تعتزم التصديق على سلسلة من القرارات والمشاريع، بهدف تشجيع الشبان اليهود على الانتقال للعيش في القدس.

وقبيل الاجتماه، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، وقال إن جبل الهيكل في إشارة إلى الحرم القدسي الشريف سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد.

قلق أميركي

من جانبها، عبرت الخارجية الأميركية عن قلق واشنطن من اقتحام بن غفير لباحات الأقصى الذي وصفته بالاستفزازي، ومما صاحبه من خطاب تحريضي وفق ما قالت.

وأضافت في بيان أنه لا يجوز استخدام المواقع المقدسة لأغراض سياسية وأن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام قدسية تلك المواقع.

كما أعربت الخارجية الأميركية عن انزعاجها الشديد من سماح الحكومة الإسرائلية للإسرائيليين بالإقامة بشكل دائم في مستوطنة حومش الواقعة شمالي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن القانون الإسرائيلي نفسه ينص على أن المستوطنة أقيمت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.

واعتبر البيان أن المضي قدما في بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.