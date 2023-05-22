3 شهداء في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 شهداء سقطوا، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد أبو زيتون (32 عاما) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة، قبل أن يعلن الهلال الأحمر ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة.

ويشهد المخيم اشتباكات قوية بعد اقتحام قوات الاحتلال له من عدة محاور بدعوى اعتقال مطلوبين حيث تصدى لها الشبان الفلسطينيون، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية.

من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة. pic.twitter.com/kLfvMVDlyE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 21, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية وتواصل حصاره وتمنع وصول مركبات الإسعاف إلى داخله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من المدن والقرى الفلسطينية أمس الأحد تخللتها مواجهات مع الفلسطينيين.

وأفادت مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية أمس الأحد بإصابة جندي إسرائيلي جراء عملية دهس استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

وقالت المراسلة إن جيش الاحتلال أغلق شارع بلدة حوارة الرئيسي والمحلات التجارية للبحث عن منفذ العملية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مركبة سارعت باتجاه جندي في منطقة حوارة جنوبي نابلس ودهسته وأصابته بجروح طفيفة، مضيفا أن أحد الجنود فتح النار على المركبة، بينما بدأت قوة بملاحقتها بعدما فرت من المكان.