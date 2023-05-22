عاجل | الخارجية الأميركية: نشعر بقلق من الزيارة الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف وما صاحبها من خطاب تحريضي

الخارجية الأميركية: نشعر بقلق من الزيارة الاستفزازية إلى الحرم القدسي الشريف وما صاحبها من خطاب تحريضي

الخارجية الأميركية: منزعجون من سماح إسرائيل لمواطنيها بالإقامة بشكل دائم بمستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية

الخارجية الأميركية: خطوة إسرائيل بشأن مستوطنة حومش تتعارض مع تعهد الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة بايدن