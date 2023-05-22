عاجل | الخارجية الأميركية: موقفنا واضح بأن توسيع المستوطنات يقوض إمكانية حل الدولتين ويزيد من حدة التوترات

عاجل | الخارجية الأميركية: سنواصل تأكيد موقفنا من المستوطنات الإسرائيلية علنا أو بشكل غير معلن للحكومات في المنطقة

عاجل | الخارجية الأميركية: منزعجون بشدة من قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يسمح بإقامة دائمة في بؤرة حومش الاستيطانية

عاجل | الخارجية الأميركية: ندعم الوضع التاريخي الراهن بالقدس وندعم دور الأردن كوصي على المقدسات الإسلامية هناك