شاهد.. أبرز الرابحين والخاسرين في انتخابات البرلمان بتركيا

مع استمرار إدلاء الأتراك في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حتى 24 مايو/أيار الجاري ترقبا لموعد الانتخابات بالداخل المقرر في 28 من الشهر نفسه، فإن الأنظار تتجه أيضا إلى الأول من يونيو/حزيران المقبل، حيث ستنشر في الجريدة الرسمية النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

هذه الانتخابات هيمن عليها تحالف الجمهور بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لكنها أفرزت رابحين وخاسرين.

التفاصيل في التقرير المرفق للجزيرة..