زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأميركية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب منطقة قبالة ساحل شمال كاليفورنيا أمس الأحد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي شمال كاليفورنيا، وكان على عمق كيلومترين.

A magnitude 5 earthquake took place 76km WSW of Fortuna, California, United States at 18:44 UTC (8 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Fortuna #UnitedStates pic.twitter.com/o7bwU3ZAA4

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) May 21, 2023