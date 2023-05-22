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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب قبالة ساحل كاليفورنيا الأميركية

A car passes over a fissure that opened on a highway during a powerful earthquake that struck Southern California, near the city of Ridgecrest, California, U.S., July 4, 2019. REUTERS/David McNew
كاليفورنيا تشهد نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا (أرشيف_رويترز)
22/5/2023

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 5.5 درجات ضرب منطقة قبالة ساحل شمال كاليفورنيا أمس الأحد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي شمال كاليفورنيا، وكان على عمق كيلومترين.

ووفقا للهيئة الأميركية فإن بُعد الزلزال عن اليابسة أدى لعدم تسجيل درجة عالية له على سواحل كاليفورنيا.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار فور وقوع الزلزال.

ووفقا لمقياس شدة الزلازل يعتبر الزلزال قويا جدا في حال تراوحت شدته بين 6 درجات و7 درجات.

المصدر : وكالات