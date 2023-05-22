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رئيسا البرازيل وأوكرانيا.. ماذا قالا عن إلغاء لقائهما في اليابان؟

كومبو من اليمين فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا Volodymyr Zelenskyy لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل Luiz Inácio Lula da Silva تصميم الجزيرة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (يمين) ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا (الأوروبية)
22/5/2023

على هامش قمة السبع في هيروشيما اليابانية، كان من المقرر تنظيم لقاء بين رئيسي البرازيل لولا دا سيلفا وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ولكن انشغالهما منع ذلك؛ فأدلى كل منهما بتصريحات ليست اعتيادية في مثل هذه الحالات.

وسعى الرئيس الأوكراني إلى عقد لقاء فردي مع نظيره البرازيلي الذي يوصف بأنه "متساهل" مع روسيا. وقال الزعيمان إن انشغالهما حال دون لقائهما.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من التحدث مباشرة مع لولا، قال زيلينسكي "أعتقد أنه هو من أصيب بخيبة أمل".

وقال لولا في مؤتمر صحفي "لم أصب بخيبة أمل؛ شعرت بالانزعاج لأنني أرغب في لقائه ومناقشة الأمر"، مضيفا "زيلينسكي رجل راشد، ويعرف ما يفعله".

وأوضح الرئيس البرازيلي أن فريقه حدد اجتماعا مع زيلينسكي كان مقررا بعد ظهر الأحد. ولكن الرئيس الأوكراني تأخر وكان برنامجه حافلا بعد ذلك.

لكن لولا قال أيضا إنه لا يرى فائدة من لقاء زيلينسكي الآن، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يبدو أنهما يرغبان في السلام. وتابع "حتى الآن، كلاهما مقتنع بأنه سيفوز بالحرب".

ويدفع لولا دا سيلفا باتجاه محادثات سلام، واقترح أن تؤدي بلاده وساطة إلى جانب دول أخرى "محايدة" مثل الصين وإندونيسيا، ولكنه واجه انتقادات الشهر الماضي عندما قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن "تشجيع الحرب" في أوكرانيا.

وأجرى زيلينسكي لقاءات يومي السبت والأحد الماضيين مع حلفائه الأوروبيين في مجموعة السبع، وكذلك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي وعده بأن الهند ستبذل "كل ما في وسعها" لوضع حدّ "للغزو الروسي لأوكرانيا".

المصدر : الفرنسية