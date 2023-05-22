اليونان.. ميتسوتاكيس يتولى مهمة تشكيل الحكومة بانتظار إعادة الانتخابات

أوكلت رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو مهمة تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد فوزه بالانتخابات.

وتم تكليف ميتسوتاكيس اليوم الاثنين بمهمة تشكيل الحكومة وفقا للفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور.

وشهدت اليونان أمس الأحد انتخابات برلمانية تنافس فيها 27 حزبا سياسيا و8 تحالفات ومرشح واحد مستقل.

وأحرز حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم -الذي يتزعمه ميتسوتاكيس- تقدما كبيرا في الانتخابات البرلمانية، وفقا للنتائج الرسمية الأولية أمس الأحد، إذ حصل على 146 مقعدا من 300 التي هي عدد مقاعد البرلمان.

وقال ميتسوتاكيس إنه سيذهب إلى جولة ثانية، ولن يلجأ إلى التحالف مع حزب آخر لتشكيل حكومة جديدة؛ وأعرب عن أمله في عقد الجولة القادمة من الانتخابات في 25 من الشهر القادم.

تراجع اليسار

وسجلت الانتخابات تراجعا كبيرا لتيار اليسار، وفي مقدمته تحالف اليسار الراديكالي -المسمى تحالف "سيريزا"- بقيادة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس الذي حصل على 72 مقعدا.

وتمثل هذه النتيجة دافعا لميتسوتاكيس الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة قضايا شائكة؛ مثل التصنت على المكالمات الهاتفية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة تكلفة المعيشة، وحادث القطار الدامي في فبراير/شباط الماضي، مما أثار غضبا شعبيا.

وفي المقابل، تعد النتيجة كارثة بالنسبة لحزب "سيريزا" وزعيمه تسيبراس، الذي وصل إلى السلطة عام 2015 على خلفية استياء الناخبين من الأحزاب الأخرى بسبب تعاملها مع أزمة الديون التي عصفت بالاقتصاد اليوناني لأكثر من 10 سنوات.

وسجلت اليونان في الانتخابات الأخيرة 9 ملايين و800 ألف ناخب، بينهم 112 ألفا و97 ناخبا يدلون بأصواتهم لأول مرة بعد بلوغهم السن القانونية للاقتراع.