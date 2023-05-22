إيران.. تعيين علي أكبر أحمديان رئيسا لمجلس الأمن القومي خلفا لشمخاني

ذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عيّن علي أكبر أحمديان أمينًا لمجلس الأمن القومي الإيراني بدلا من علي شمخاني الذي شغل هذا المنصب 10 سنوات.

وكان أحمديان يشغل منصب رئاسة المركز الإستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2007، وهو من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقبل ذلك كان قائدا للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني منذ عام 1997 حتى عام 2000.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي لأهمية التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

وكان لشمخاني حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل/نيسان الماضي لإنهاء خلافات سياسية استمرت سنوات بين البلدين.