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إيران.. تعيين علي أكبر أحمديان رئيسا لمجلس الأمن القومي خلفا لشمخاني

Iran's top security official Shamkhani likely to step down
أحمديان (الثاني من اليسار) خلال لقاء سابق مع خامنئي وشمخاني (رويترز)
22/5/2023

ذكر موقع الرئاسة الإيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عيّن علي أكبر أحمديان أمينًا لمجلس الأمن القومي الإيراني بدلا من علي شمخاني الذي شغل هذا المنصب 10 سنوات.

وكان أحمديان يشغل منصب رئاسة المركز الإستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2007، وهو من أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقبل ذلك كان قائدا للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني منذ عام 1997 حتى عام 2000.

Iran's top security official Shamkhani likely to step down
أحمديان (يسار) خلال لقاء سابق مع قاسم سليماني القائد الراحل لفيلق القدس الإيراني (رويترز)

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي لأهمية التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

وكان لشمخاني حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود، ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل/نيسان الماضي لإنهاء خلافات سياسية استمرت سنوات بين البلدين.

المصدر : الجزيرة + رويترز