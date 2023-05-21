وزير الاستخبارات الإيراني يكشف عن اعتقال مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل

كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب عن اعتقال أجهزة الأمن الإيرانية مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل مؤخرا على الحدود الغربية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خطيب قوله إنه "تم القبض على مجموعة إرهابية مرتبطة بالنظام الصهيوني دخلت البلاد من الحدود الغربية".

وأضاف نأمل أن نرى الأمن في الحدود الغربية وألا تتكرر مثل هذه الأحداث.

ويأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل على خلفية البرنامج النووي لطهران.