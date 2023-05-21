"لتنمية العلاقات".. مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل

أجرى وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وسبل تنميتها والدفع بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح".

يذكر أن البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاق تطبيع في 2020، في إطار ما يسمى اتفاق "إبراهام" الذي شمل الإمارات وتوسط فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي 2022 وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية سميت "الإستراتيجية المشتركة للسلام الدافئ بين البلدين"، وذلك على هامش انعقاد قمة النقب الدبلوماسية بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي.