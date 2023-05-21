الجيش طلب من المستوطنين دخول المنازل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة بسغوت قرب رام الله

أفاد مراسل الجزيرة -اليوم الأحد- بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "بسغوت" شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المراسل أن هناك اشتباها بتسلل فلسطينيين إلى مستوطنة "بسغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة قرب رام الله.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الاحتلال طلبت من المستوطنين دخول المنازل وإغلاق الأبواب حتى إشعار آخر، دون مزيد من التفاصيل.