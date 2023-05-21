شاهد.. ألمانيا تحظر تجمعات مؤيدة لفلسطين في ذكرى النكبة

رفضت السلطات الألمانية منح تراخيص لمظاهرات وتجمعات مؤيدة للفلسطينيين ببرلين بمناسبة ذكرى النكبة، وقالت الشرطة الألمانية إن هذه الفعاليات تتضمن دعوة إلى الكراهية، وتنكر حق إسرائيل في الوجود، وأشارت إلى صلات مزعومة بين التظاهرات وتنظيمات فلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أمس السبت أن المحكمة الإدارية الإقليمية برلين-براندنبورغ أيدت حظرا فرضته الشرطة في برلين على مظاهرة فلسطينية كان من المقرر تنظيمها في العاصمة الألمانية أمس السبت، كما أعلنت المحكمة أن قرار الحظر لم يعد قابلا للطعن.

وكانت المحكمة الإدارية في برلين -وهي محكمة أدنى درجة- أيدت في وقت سابق الحظر الذي قررته الشرطة للمظاهرة بحجة وجود خطر ترديد "هتافات معادية للسامية وتحريضية، وتمجيد للعنف، والتعبير عن الاستعداد لاستخدام العنف، وما ينجم عن ذلك من تخويف وأعمال عنف"، على حد وصف الشرطة.

وسجل نحو 1000 شخص مشاركتهم في "مظاهرة من أجل الحق الأساسي في حرية التجمع وحرية التعبير في الذكرى 75 للنكبة" في ميدان هيرمانبلاتس بحي نويكولن في برلين.

التقرير المرفق للجزيرة يلقي مزيدا من الضوء على القرار الألماني وملابساته.