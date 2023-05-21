بعد إصدار مذكرة روسية بتوقيف مدعيها العام.. الجنائية الدولية "قلقة للغاية" وتؤكد أنها "لن تتراجع"

أكدت المحكمة الجنائية الدولية -أمس السبت- أنها "لن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني" إثر إدراج روسيا مدعيها العام كريم خان على قائمة الأشخاص المطلوبين، ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة التي مقرها في لاهاي -في بيان- إن "المحكمة الجنائية الدولية ترى أن هذه الإجراءات غير مقبولة"، مضيفة أنها "لن تتراجع عن أداء تفويضها القانوني الذي يضمن المحاسبة على الجرائم الأكثر خطورة".

وأشارت المحكمة إلى أنها "علمت وتشعر بقلق عميق إزاء الإجراءات القسرية غير المبررة.. من سلطات روسيا الاتحادية".

وحضّت الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة على "تعزيز جهودها لحماية المحكمة ومسؤوليها وموظفيها".

وفي بيان منفصل، قالت الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء في المحكمة إنها "قلقة للغاية" من الإجراءات ضد خان والقضاة.

ونقلت وكالة "تاس" (TASS) الروسية عن وزراة الداخلية الروسية أنها أدرجت المدعي العام البريطاني للمحكمة كريم خان على قائمة المطلوبين لديها.

وكانت لجنة التحقيق المركزية الروسية قالت إن خان يخضع للتحقيق بتهمة "الملاحقة الجنائية لشخص معروف بأنه بريء".

وأصدر خان الحامل للجنسية البريطانية، مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس/آذار الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

وآنذاك، اعتبرت موسكو القرار "باطلا ولاغيا"، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار إصدار مذكرة باعتقال بوتين "لا أهمية له على الإطلاق".