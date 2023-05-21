إصابة جندي إسرائيلي في عملية دعس استهدفت جنود الاحتلال جنوبي نابلس

أفادت مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية بإصابة جندي إسرائيلي جراء عملية دعس استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة.

وقالت المراسلة إن جيش الاحتلال أغلق شارع بلدة حوارة الرئيسي والمحلات التجارية للبحث عن منفذ العملية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن مركبة سارعت باتجاه جندي في منطقة حوارة جنوبي نابلس ودعسته وأصابته بجروح طفيفة، مضيفا أن أحد الجنود فتح النار على المركبة، بينما بدأت قوة بملاحقتها بعدما فرت من المكان.

وتشهد قرية حوارة تشهد على الدوام بسبب المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها واحتكاك الفلسطينيين بالمستوطنين في الشارع الرئيسي للقرية.