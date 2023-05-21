إيطاليا.. ثوران بركان إتنا في كاتانيا يتسبب في إغلاق مطارها

ثار بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية اليوم الأحد؛ مما أدى إلى قذف الرماد على مدينة كاتانيا، وفرض على السلطات إغلاق مطار المدينة وتعليق عمليات الطيران المحلية.

وقالت السلطات بالمطار الواقع جنوبي جبل إتنا عبر فيسبوك إن الرماد جعل استخدام المدرج محفوفا بالمخاطر، وستستأنف الرحلات الجوية عندما "تتم استعادة ظروف السلامة".

وشارك الأشخاص في كاتانيا وبلدة أدرانو القريبة صورا للسيارات والطرق المغطاة بالرماد، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

وسجل المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين نشاطا متزايدا بدءا من الساعات الأولى اليوم الأحد. وكإجراء احترازي، رفعت سلطات الحماية المدنية مستوى التأهب للمنطقة.

يشار إلى أن جبل إتنا واحد من أكثر البراكين نشاطا في العالم مع الثوران المتكرر الذي يتراوح بين الكبير والمحدود.

وأمس السبت أُجبر أكثر من 36 ألف إيطالي على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في شمال شرقي البلاد، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غمر منازل، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل قرى صغيرة، وفق ما أفاد به مسؤولون إقليميون أمس السبت.