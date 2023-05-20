وسط نفي أوكراني.. فاغنر تعلن سيطرتها على باخموت بعد 224 يوما من القتال

أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين السيطرة الكاملة على باخموت (شرقي أوكرانيا)، وقال إن قواته ستبدأ مغادرة المدينة الخميس المقبل وستسلمها للجيش الروسي، لكن متحدثا باسم قيادة الجيش الأوكراني في الشرق أكد أن المعارك لا تزال مستمرة في المدينة.

وأعلن بريغوجين -في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تليغرام، وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة- أنه "في ظهر اليوم السبت تمت السيطرة على باخموت بالكامل".

وقال مؤسس مجموعة فاغنر إن قواته قاتلت وحدها في باخموت، "خلافا لما قاله المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية".

وتابع أن قواته ستنسحب من باخموت بدءا من 25 مايو/أيار الجاري لنيل قسط من الراحة وإعادة التدريب، على أن تسلم السيطرة عليها للجيش الروسي.

نفي أوكراني

في المقابل، نفى المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية الثانية سيرغي شيريفاتي أن تكون قوات فاغنر سيطرت على باخموت. وقال إن القوات الأوكرانية تصد هجمات في جنوب غربي المدينة.

وأضاف المتحدث أن باخموت تبقى الهدفَ الرئيسي للقوات الروسية، "لكن المنطقة الجنوبية الغربية لا تزال تحت سيطرتنا، إننا نصد محاولات العدو الهجومية هناك، والقتال مستمر أيضا باتجاه ليمان ومارينكا وأفدييفكا".

من جهتها، كتبت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تليغرام "الوضع حرج، في الوقت نفسه يسيطر مدافعونا على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية في المنطقة".

وتشكل معارك باخموت إحدى المعارك الكبرى التي استمرت لفترة طويلة في مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وتعد المدينة عقدة مواصلات ومدينة رئيسية في مقاطعة دونيتسك، وتبعد نحو 65 كيلومترا عن مدينة دونيتسك، ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف.