قال إنه يريد التحدث إلى البابا.. القبض على رجل اقتحم بوابات الفاتيكان بسيارته

قال الفاتيكان إن رجلا ألقي القبض عليه وسيخضع لعلاج طبي إلزامي بعد أن اخترق أمن الفاتيكان واقتحم إحدى البوابات وهو يقود سيارة بسرعة كبيرة.

وقال بيان إن شرطيا بالفاتيكان أطلق النار من بندقية وأصاب السيارة. ووصف الرجل بأنه في الأربعين من عمره وفي حالة ذهنية غير مستقرة.

ولم يقترب الرجل من دار الضيافة على الجانب الآخر من مدينة الفاتيكان حيث يعيش البابا فرانشيسكو.

وقال البيان إن الاختراق الأمني وقع في نحو الساعة الثامنة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، حين اقتحم الرجل بسيارة بوابة سانت آن، وهي من المداخل المتعددة التي تفصل الدولة-المدينة ذات السيادة التي تبلغ مساحتها 0.44 كيلومتر مربع، عن روما.

وقال الفاتيكان الجمعة إن المدعي العام استجوب الرجل الذي كان برفقته محام.

ونُقل الرجل لاحقا إلى وحدة للطب النفسي بمستشفى في روما للخضوع لعلاج طبي إلزامي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) -نقلا عن مصادر رفيعة المستوى لم تكشف عنها- إن الرجل قام بمحاولتين سابقتين الخميس لدخول الفاتيكان قائلا إنه يريد التحدث إلى البابا، لكن الحرس رفض دخوله.