أوكرانيا تصد غارة جديدة على كييف وروسيا تحبط هجوم "مجموعة سرية" باتجاه سوليدار وباخموت

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية صد هجوم جديد شنته روسيا بالطائرات المسيرة على كييف، في حين أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط هجوم من قبل "مجموعة تكتيكية سرية أوكرانية" في اتجاه سوليدار وباخموت.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية صباح اليوم السبت إنها دمرت 18 طائرة مسيرة من طراز شاهد -إيرانية الصنع- كانت متجهة نحو العاصمة كييف.

من جهتها، أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف أنه تم صد الهجوم -الذي انطلق ليلا- بشكل تام، من دون تسجيل إصابات حسب المعلومات الأولية.

وقال رئيس الإدارة سيرغي بوبكو عبر تليغرام إن الدفاعات الجوية للمدينة أسقطت كل الأهداف التي رصدت، لكنه أشار إلى أن حطاما سقط على العاصمة وتسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني في منطقة دنيبروفسكي وتم إخماده من دون إصابات.

وأشار عمدة كييف فيتالي كليتشكو في وقت سابق إلى الحريق، قائلا إنه اندلع على سطح مبنى من 9 طوابق في أحد المجمعات السكنية بمنطقة دنيبروفسكي.





وتحدث رئيس الإدارة المدنية والعسكرية عن سقوط مزيد من الحطام في شوارع عدة بمنطقتي دارنيتسكي وسولوميانسكي، موضحا أنه يجري التحقق من معلومات حول أضرار وخسائر محتملة.

وكان الجيش الأوكراني قد حذر بعد منتصف الليل من طائرات مسيرة تتجه نحو منطقة العاصمة، كما أفادت السلطات المحلية بوقوع انفجارات في تشرنيغيف (شمال) وفي ماريوبول (جنوب شرق).

معارك باخموت

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت هجوما من قبل "مجموعة تكتيكية سرية أوكرانية" في اتجاه سوليدار وباخموت شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم قوات الجنوب الروسية فاديم أستافييف إن المهاجمين تكبدوا "خسائر في القوة البشرية والدروع".

وأشار إلى اعتراض صاروخين من طراز هيمارس الأميركي، كما أعلن أن القوات الروسية أسقطت طائرة مسيرة في اتجاه أفدييفكا.

ومنذ أشهر تدور معارك طاحنة بين الجانبين في جبهة باخموت. وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء الماضي أنها سيطرت على أكثر من 20 كيلومترا مربعا على مشارف المدينة، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن القوات الروسية تواصل تقدمها.