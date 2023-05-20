زلزال ثانٍ بقوة 7.1 درجات يضرب شرقي كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال جديد بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر جزر لويالتي شرقي كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي، بعد يوم من وقوع زلزال قوي في المنطقة نفسها.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية‭‭ ‬‬أن الزلزال كان على عمق حوالي 36 كيلومترا.

وأمس الجمعة، تسبب زلزال شدته 7.7 درجات جنوبي شرقي كاليدونيا الجديدة في إعلان حالة الإنذار من أمواج مد عاتية (تسونامي) قبل أن تعلن إدارة الدفاع المدني إلغاءه لاحقا.

وتشهد منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي نشاطا زلزاليا مستمرا مع اصطدام الصفائح التكتونية بعضها ببعض.