إعلان هدنة جديدة بالسودان وبلينكن يتحدث مع البرهان

وقّع طرفا القتال بالسودان الليلة هدنة جديدة قابلة للتمديد فيما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفيا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي حديث للجزيرة، قالت مصادر في الخارجية السعودية إن طرفي الصراع في السودان وقّعا في جدة هدنة إنسانية مدتها 7 أيام قابلة للتمديد.

وحسب هذه المصادر، سيصدر بيان وشيك "يتضمن تفاصيل الاتفاق في جدة على هدنة إنسانية في السودان".

وقالت إن جهودا حثيثة تبذل لترقية المباحثات بين طرفي النزاع إلى مفاوضات لحل الأزمة.

وقد تبادل طرفا الصراع اتهامات بانتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي وُقّعت مؤخرا في جدة السعودية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت إنه تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان.

وكتب بلينكن، في تغريدة على تويتر، "تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها".

وقد أدان بلينكن استمرار أعمال العنف من جانب طرفي الصراع.