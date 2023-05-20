الغرب يعد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.. متى تحصل عليها؟

عقب إعلان واشنطن دعمها مبادرة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الجيل الرابع الغربية، بما فيها طائرات "إف-16" (F-16)، أعلنت الدانمارك استعدادها لإجراء التدريب على أراضيها.

وتشمل هذه الطائرات أيضا "يوروفايتر تايفون" (Eurofighter Typhoon) البريطانية و"ميراج 2000″ (Mirage 2000) الفرنسية، لكن لا يتوقع أن تكون الطائرات جاهزة خلال الهجوم المضاد الذي تنوي أوكرانيا شنه هذا الصيف.

في العرض المرفق للجزيرة نتابع الإجراءات المتوقعة لحصول أوكرانيا على هذه الطائرات المقاتلة..