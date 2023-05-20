الصراع في السودان.. مالك عقار يعلق على تعيينه نائبا لرئيس مجلس السيادة بديلا لحميدتي

علق رئيس الحركة الشعبية في الشمال مالك عقار -اليوم السبت- على تعيينه نائبا لرئيس مجلس السيادة في السودان، بديلا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يخوض قتالا ضد الجيش السوداني.

وأكد مالك عقار أن قبوله بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة ليس بديلا لأحد أو انحيازا لأي طرف غير السودان.

وقال عقار، في أول تعليق بعد يوم من تعيينه نائبا لرئيس مجلس السيادة، "قبلت، اليوم، التكليف بتولي منصب نائب رئيس مجلس السيادة، ليس بديلا لأحد ولا انحيازا لأي طرف غير السودان ومصلحة مواطنيه أولا وأخيرا".

وأمس الجمعة، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا يقضي بإقالة نائبه وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلا عنه.

تعهدات

وذكر عقار -في بيان- أنه عازم على العمل -من خلال هذا التكليف- على بذل كل ما في استطاعته للتوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم، ثم العمل على إيقاف الحرب بشكل مستدام.

وأضاف "سأسخر كل خبراتي السابقة ومعرفتي بتفاصيل النزاع والخلاف بين القوات المتقاتلة حاليا، لا سيما وإنني علي تواصل مستمر مع كلا الطرفين".

وقال، موجها حديثه لقيادة قوات الدعم السريع، إنه لا بديل لاستقرار السودان إلا عبر جيش مهني واحد وموحد، وإن الحرب لا يوجد فيها منتصر، وأضاف أنه يرجو الجلوس للحوار بعقل منفتح وقلب مفتوح، حسب تعبيره.

وأضاف عقار أن الجيش مؤسسة سودانية عريقة، وقال، موجها حديثه للجيش، إنه لابديل للسلام إلا السلام، ولا مدخل للسلام إلا من باب الحوار.

وأردف "كما سأعمل -وبشكل عاجل- مع كافة أبناء شعبنا والأصدقاء في المجتمع الإقليمي والدولي على تنسيق وحشد الدعم لإيقاف الحرب بشكل عادل ودائم يضمن السلام واستقرارا طويل الأمد في السودان، ثم العمل على إعادة البناء والتعمير".

وتعهد بالعمل على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية الواقعة على العالقين في مناطق الحرب وفي المعابر والنازحين واللاجئين، واستعادة الخدمات الأساسية وتوفير العون الإنساني.

وأشار عقار إلى أن من أولوياته نجاح الموسم الزراعي "وإنقاذ بلادنا من خطر المجاعة المترتبة على فشل الموسم".

كما أكد العمل عل استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي على أسس تضمن مشاركة جميع السودانيين من دون إقصاء.