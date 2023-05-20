الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي طولكرم ويقتحم بلدة الطور بالقدس المحتلة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" -اليوم السبت- بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 5 دونمات من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقالت "وفا" إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوضع اليد على نحو 5 دونمات من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري "البرج"، إلى الشمال باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي القرية.

مصادر محلية : " الاحتلال يواصل اقتحامه بلدة الطور بالقدس المحتلة ويعتلي أسطح بعض المحال التجارية" pic.twitter.com/pBcfk7bw0z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 20, 2023

وأشارت إلى أن القرية تتعرض بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية.

في غضون ذلك، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة.

مراسلة وكالة سند للأنباء:

مواجهات في بلدة الطور بالقدس بعد اعتداء المستوطنين على أهالي البلدة ومركباتهم. pic.twitter.com/Mz5Y2o6YRW — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) May 20, 2023

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال استنفر قواته في الطور تزامنا مع اقتحام عدد من المستوطنين للبلدة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية.