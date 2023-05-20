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الاحتلال يستولي على 5 دونمات من أراضي طولكرم ويقتحم بلدة الطور بالقدس المحتلة

الحكومة الإسرائيلية الحالية تضم أحزابا يمينية متطرفة داعمة للاستيطان (غيتي-أرشيف)
20/5/2023

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" -اليوم السبت- بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 5 دونمات من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقالت "وفا" إن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوضع اليد على نحو 5 دونمات من أراضي القرية الواقعة على الطريق الممتدة من حاجز شوفة العسكري "البرج"، إلى الشمال باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي القرية.

وأشارت إلى أن القرية تتعرض بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية.

في غضون ذلك، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة الطور جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال استنفر قواته في الطور تزامنا مع اقتحام عدد من المستوطنين للبلدة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الإسرائيلي بعمليات اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية