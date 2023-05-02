مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -الاثنين- مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وجاء في نص المرسوم أن حل المجلس تم احتكاما إلى الدستور، ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية، وصونًا للمصالح العليا للبلاد، وحفاظا على استقرارها، وفقا للبيان.

ويقضي المرسوم الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، بالعودة لانتخابات نيابية جديدة بالبلاد، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس/آذار الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020.