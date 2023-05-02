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مراسل الجزيرة: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة

صواريخ أطلقت من قطاع غزة لاستهداف مواقع إسرائيلية (رويترز)
2/5/2023-|آخر تحديث: 2/5/202304:10 PM (مكة المكرمة)

مراسل الجزيرة: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة

ناطق عسكري إسرائيلي: ردا على إطلاق الصواريخ من غزة قمنا بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مواقع في القطاع

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يوعز لسكان المناطق المتاخمة لغزة بالبقاء في أماكن قريبة من الملاجئ

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في بلدة سديروت ومحيطها والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض صواريخ من غزة

 

المصدر : الجزيرة + وكالات