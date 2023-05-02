مراسل الجزيرة: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة
2/5/2023-|آخر تحديث: 2/5/202304:10 PM (مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة
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المصدر : الجزيرة + وكالات