مراسل الجزيرة: مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة

ناطق عسكري إسرائيلي: ردا على إطلاق الصواريخ من غزة قمنا بإطلاق نيران المدفعية باتجاه مواقع في القطاع

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يوعز لسكان المناطق المتاخمة لغزة بالبقاء في أماكن قريبة من الملاجئ

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات في بلدة سديروت ومحيطها والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن اعتراض صواريخ من غزة