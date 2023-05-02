تفاصيل جديدة عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو الحسين القرشي

تحدثت مصادر أمنية للأناضول الاثنين عن تفاصيل ملاحقة ومقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أبو الحسين القرشي في عملية للاستخبارات التركية استغرقت 4 ساعات.

وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن القرشي يوجد في منطقة جنديرس التابعة لعفرين شمالي سوريا، وأنه سيغير مقر إقامته قريبا.

وأشارت إلى أن فريقا خاصا من الاستخبارات التركية نفذ عملية سرية أول أمس السبت على المنزل الذي كان يوجد فيه القرشي، موضحة أن المنزل كان يضم مخبأ تحت الأرض، وأنه تم توجيه نداء إلى القرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد.

ولفتت المصادر إلى أن فريق العملية الخاصة قام على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل، ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء.

وذكرت أن "الإرهابي" أبو الحسين القرشي فجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سيلقى القبض عليه.

وأشارت المصادر إلى عدم تضرر أي من عناصر الفريق الخاص أو المدنيين خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات.

يذكر أن أبو الحسين القريشي انضم إلى صفوف تنظيم الدولة عام 2013، وتمت ترقيته إلى مناصب عليا خلال فترة وجيزة، وتم إعلانه خليفة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إثر مقتل سلفه زعيم التنظيم السابق أبو الحسن القرشي.