غضب وحزن فلسطيني.. وفاة طفل إثر عضة أسد بمدينة ترفيهية في غزة

سادت حالة من الغضب والحزن المنصات الفلسطينية في أعقاب حادثة وفاة طفل متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها جراء تعرضه لعضة أسد بحديقة حيوانات مدينة "أصداء" الترفيهية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، فإن الطفل حمادة نضال قطيط من سكان منطقة معن شرق خانيونس، وصل مجمع ناصر الطبي بحالة حرجة، وأعلن عن وفاته بعد وقت قصير.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكرت شرطة غزة أن الطفل تسلق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد، واقترب من إحدى فتحاته مما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.

ووقع الحادث في مدينة "أصداء" الترفيهية التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات، علماً بأن الشرطة أغلقت المدينة بعد الحادث.

تصريح صحفي: قررت الشرطة إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم. عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الإثنين 1 مايو 2023 — وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) May 1, 2023

ونشرت "أصداء" بياناً قدمت من خلاله التعازي لعائلة الطفل، وأكدت وقوفها أمام مسؤولياتها والعمل مع الجهات الرسمية والعشائرية للتعامل مع القضية، ووقف العمل بالمدينة حدادا على روح الطفل.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم "كم هو مؤلم، وصادم، ومفجع، أن تتحول رحلة ترفيهية في حديقة للحيوانات إلى لحظة مأساوية، ذلك ما حدث اليوم مع عائلة الطفل حمادة قطيط 6 سنوات من منطقة معن شرق خانيونس، الذي قضى بين أنياب أسد في حديقة أصداء، بسبب انعدام شروط السلامة في المدينة الترفيهية التي تحولت إلى مصيدة للأطفال".

وأضاف "سيظل صدى صوت الطفل الضحية يتردد في حديقة أصداء، ويطرق ضمائر القائمين عليها ويلاحقهم بسبب تقصيرهم في توفير متطلبات السلامة لزوار الحديقة، مثلما يجب إغلاق الحديقة، ومحاسبة المقصرين حتى لا تتكرر المأساة مع أطفال آخرين”.

وتابع "رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أعرب عن صدمته للحادثة المفجعة، وتقدم لوالدي الطفل وعائلته بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وأثارت هذه الحادثة حالة من الصدمة لدى عائلة الطفل وكذلك الأهالي في قطاع غزة، مستنكرين الإهمال في شروط السلامة وحماية الزوار من الحيوانات المفترسة داخل المدينة الترفيهية.

فاجعة افتراس الطفولة

الطفل حمادة نضال حسن اقطيط 6 سنوات من خانيونس لقي حتفه بمخالب أسد في مدينة أصداء الترفيهية في خانيونس

من المسؤول أين حراس الأمن في المدينة

هل كان الأسد أو اللبؤة مؤمنا بحماية كافية

كيف وصل الطفل إلى عرين الأسد الذي يشبه بيت دجاج بلا انتباه من أحد

هل من الممكن — ابو محمد (@abomhmdzae) May 1, 2023

ونشر محمد عبد الله "تداول فيديو الطفل حمادة قطيط وقت الحادث امتهان لكرامته.. والحادث بشكله العام خطير، وقيام الشرطة بإغلاق أصداء بسبب التحقيق والتحقق من إجراءات السلامة إجراء في محله الصحيح، يجب إعادة النظر في إجراءات السلامة في كافة الحدائق ومتابعتها باستمرار وإخضاعها للرقابة الدائمة".

وأضاف هذا الناشط أنه من الضروري وجود مشرف دائم ومتفرغ خلال وجود الزوار في حدائق الحيوانات للحيلولة دون اقتراب الأطفال من المواقع الخطرة.