سوريا.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حلب

أفاد إعلام رسمي سوري في ساعة متأخرة من أمس الاثنين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما وصفته بعدوان إسرائيلي على محيط حلب شمال البلاد، وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

ونشرت حسابات على فيسبوك مقربة من النظام السوري، مشاهد لقصف إسرائيلي استهدف مواقع قالت إنها بحلب، لكن لم تحدد طبيعتها بعدُ.

ولم تورد وسائل الإعلام السورية الرسمية تفاصيل إضافية بشأن المستهدف بالهجوم.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تشنّ إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.