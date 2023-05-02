أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد.. تطاير المركبات في شوارع فلوريدا نتيجة الإعصار

تتطاير المركبات في شوارع فلوريدا الأميركية نتيجة الإعصار
مركبات متراكمة في موقف للسيارات في أعقاب إعصار بولاية فلوريدا (رويترز)
2/5/2023

ضربت عاصفة قوية مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأميركية السبت الماضي، متسببة بأمطار غزيرة وإعصار واحد على الأقل ألحق أضرارا بليغة بالمركبات على الطرق وعدد من المجمعات السكنية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد، لحظات مرعبة صنعها الإعصار الذي أُطلق عليه اسم "إي إف-2" (EF-2) في المقاطعة، وقالت وسائل إعلامية إن رياحه بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة على الأقل.

وأظهرت بعض المقاطع تطاير السيارات في الشارع وانقلابها وتكدس مجموعة منها فوق بعضها البعض نتيجة للإعصار، علاوة على تشقق بعض الأشجار وانقلابها على المركبات والمنازل، وتناثر الحطام في الشوارع.

وأفادت وسائل إعلامية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة العاصفة، وأغلقت السلطات منذ أول أمس بعض الطرق الرئيسية لإصلاح الأضرار وإزالة الحطام.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، لقي شخصان حتفهما بعد أن ضرب إعصار بلدة كولي في مقاطعة ماكلاين بولاية أوكلاهوما، مسببا أيضا أضرارا جسيمة أُلحقت بالمدينة.

ووثقت مقاطع على منصة تويتر حجم الضرر والدمار المنتشر إثر الإعصار الذي بدا كزوبعة عظيمة وعاصفة تثير ما حولها من رمال وخطوط الكهرباء، وتطايرت على إثرها الأشجار.

كما أظهر فيديو آخر سقفا ضخما انتُزع من إحدى البيوت أو المنشآت وصورا لحرائق.

وفي مارس/آذار الماضي، أظهرت مشاهدة جوية، حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار مميت ضرب ولاية ميسيسيبي، مما أدى إلى وفاة أكثر من 23 شخصا وأضرار بالغة في المنازل.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي