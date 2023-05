شاهد.. تطاير المركبات في شوارع فلوريدا نتيجة الإعصار

ضربت عاصفة قوية مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأميركية السبت الماضي، متسببة بأمطار غزيرة وإعصار واحد على الأقل ألحق أضرارا بليغة بالمركبات على الطرق وعدد من المجمعات السكنية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد، لحظات مرعبة صنعها الإعصار الذي أُطلق عليه اسم "إي إف-2" (EF-2) في المقاطعة، وقالت وسائل إعلامية إن رياحه بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة على الأقل.

وأظهرت بعض المقاطع تطاير السيارات في الشارع وانقلابها وتكدس مجموعة منها فوق بعضها البعض نتيجة للإعصار، علاوة على تشقق بعض الأشجار وانقلابها على المركبات والمنازل، وتناثر الحطام في الشوارع.

I've Never Been In A Tornado Until Now! HOLY FUCK THIS WAS THE REALEST LIFE EVENT TO EVER HAPPEN TO ME! #HOLYSHIT pic.twitter.com/W8zXdH7CsR

There was a massive Tornado that ravaged parts of Palm Beach Gardens, Florida yesterday. It flipped cars & destroyed homes.@govrondesantis hasn’t made a single post about it on Twitter…. Because he is too busy campaigning for President.

DeSantis is truly an #AbsenteeGovernor. pic.twitter.com/OP7gxLBXWf

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 30, 2023