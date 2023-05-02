شاهد.. تطاير المركبات في شوارع فلوريدا نتيجة الإعصار
ضربت عاصفة قوية مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا الأميركية السبت الماضي، متسببة بأمطار غزيرة وإعصار واحد على الأقل ألحق أضرارا بليغة بالمركبات على الطرق وعدد من المجمعات السكنية.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد، لحظات مرعبة صنعها الإعصار الذي أُطلق عليه اسم "إي إف-2" (EF-2) في المقاطعة، وقالت وسائل إعلامية إن رياحه بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة على الأقل.
Video of the North Palm Beach tornado
Daphne N. #FLwx @CBS12 @LoleskyWX @NWSMiami pic.twitter.com/DpJzpHatHC
— Jennifer Collins 🌤️ (@JenCollinsWx) April 29, 2023
وأظهرت بعض المقاطع تطاير السيارات في الشارع وانقلابها وتكدس مجموعة منها فوق بعضها البعض نتيجة للإعصار، علاوة على تشقق بعض الأشجار وانقلابها على المركبات والمنازل، وتناثر الحطام في الشوارع.
I've Never Been In A Tornado Until Now! HOLY FUCK THIS WAS THE REALEST LIFE EVENT TO EVER HAPPEN TO ME! #HOLYSHIT pic.twitter.com/W8zXdH7CsR
— CannaBrain (@CannaMindSee420) April 29, 2023
There was a massive Tornado that ravaged parts of Palm Beach Gardens, Florida yesterday. It flipped cars & destroyed homes.@govrondesantis hasn’t made a single post about it on Twitter…. Because he is too busy campaigning for President.
DeSantis is truly an #AbsenteeGovernor. pic.twitter.com/OP7gxLBXWf
— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 30, 2023
وأفادت وسائل إعلامية أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة العاصفة، وأغلقت السلطات منذ أول أمس بعض الطرق الرئيسية لإصلاح الأضرار وإزالة الحطام.
وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، لقي شخصان حتفهما بعد أن ضرب إعصار بلدة كولي في مقاطعة ماكلاين بولاية أوكلاهوما، مسببا أيضا أضرارا جسيمة أُلحقت بالمدينة.
Intense large #tornado Cole, Oklahoma. Deployed subsonic sensor for infrasound. 4 homes damaged pic.twitter.com/bMwjuMVChM
— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) April 20, 2023
ووثقت مقاطع على منصة تويتر حجم الضرر والدمار المنتشر إثر الإعصار الذي بدا كزوبعة عظيمة وعاصفة تثير ما حولها من رمال وخطوط الكهرباء، وتطايرت على إثرها الأشجار.
Roof torn completely off! Not sure what it belonged to. Near Cole, Oklahoma after a tornado tore through the town #tornado #okwx pic.twitter.com/jJAKFlZJhx
— Ben Latham (@photogbenlatham) April 20, 2023
كما أظهر فيديو آخر سقفا ضخما انتُزع من إحدى البيوت أو المنشآت وصورا لحرائق.
#Shawnee, #Oklahoma was hit hard. #Tornado went right through the densest part of town. I40 is shut down. Serious damage and even a fire. Plenty of responders on scene and pouring in from OKC. Avoid the area if you can. #okwx pic.twitter.com/th5HRrv1Wj
— Chimera Comstock (@SvrWxChaser) April 20, 2023
وفي مارس/آذار الماضي، أظهرت مشاهدة جوية، حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار مميت ضرب ولاية ميسيسيبي، مما أدى إلى وفاة أكثر من 23 شخصا وأضرار بالغة في المنازل.
First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn
— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023
First light revealing the destruction in Rolling Fork, MS #MSwx pic.twitter.com/9q5QX2wF4F
— Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) March 25, 2023