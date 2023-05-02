تطورات أمنية على حدود روسيا مع أوكرانيا وتقديرات أميركية لخسائر فاغنر بمعارك باخموت

شهدت الحدود بين روسيا وأوكرانيا تطورات أمنية جديدة، وبالتزامن كشفت واشنطن عن تقديرات لخسائر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية في مدينة باخموت الأوكرانية التي تتعرض لهجوم روسي مستمر منذ الصيف الماضي.

فقد قال ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا إن قطار شحن خرج أمس الاثنين عن مساره جراء انفجار عبوة زُرعت في سكته بمنطقة أوتشينسك بالمقاطعة.

وأضاف بوغوماز أن الحادث لم يسفر عن ضحايا. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن سلطات الطوارئ في المقاطعة أن النيران اندلعت في مقطورتين محمّلتين بالمحروقات، من أصل 72 مقطورة، وأن أجهزة الطوارئ منعت وصول النيران إلى باقي المقطورات.

ومؤخرا تحدثت روسيا عن إحباط عمليات توغل نفذها مسلحون أوكرانيون في بريانسك.

وفي مقاطعة لينينغراد الروسية القريبة من سان بطرسبورغ (غربي روسيا)، أعلن الحاكم المحلي ألكسندر دروزدينكو تفجير دعامة عمود لخط الكهرباء في بلدة "سوسانينسكي"، بالمقاطعة الواقعة شمال غربي البلاد.

وأضاف دروزدينكو أنه عثر هناك على جسم غير معروف، يشبه عبوة ناسفة، ونفى تعطيل إمدادات الطاقة للمناطق المتضررة، موضحا أنه جرى تبديل الشبكة بواسطة المحطة الفرعية.

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها إليها روسيا عام 2014، قالت السلطات المحلية إنها أحبطت الاثنين هجوما جديدا بطائرات مسيرة.

تقديرات أميركية

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الاثنين أن تقديرات الاستخبارات الأميركية تفيد بأن خسائر القوات الروسية في المعارك في أوكرانيا منذ ديسمبر/كانون الأول بلغت 20 ألف قتيل و80 ألف جريح.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي إن تقديرات الاستخبارات الأميركية تفيد بأن نصف القتلى الروس من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء القتلى سجناء سابقون تم الزج بهم في القتال بمدينة باخموت في دونيتسك (شرقي أوكرانيا) دون تدريب أو قيادة عسكرية كافية.

واعتبر المتحدث الأميركي أن "الاستنتاج هو أن هجوم روسيا ارتد عليها"، وفق تعبيره.

وفي المقابل، امتنع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الإفصاح عن تقديرات واشنطن للخسائر البشرية في الجانب الأوكراني، قائلا إنه لن أفصح عن أي شيء من شأنه أن يجعل الأمر صعبا على الأوكرانيين، بحسب تعبيره.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها القيادة العامة لهيئة الأركان الأوكرانية، فقد قتل وأصيب أكثر من 190 ألف جندي روسي منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبارير/شباط 2022.

بدورها تعلن موسكو أن عشرات الآلاف من العسكريين الأوكرانيين قتلوا خلال أكثر من 12 شهرا على الحرب.





معارك باخموت

ميدانيا، تستمر المعارك في مدينة باخموت وسط بيانات متضاربة من طرفي الصراع بشأن حدود السيطرة على المدينة التي باتت شبه مدمرة بالكامل.

وفي حين، قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن قواتها تواصل تقدمها في باخموت، أكدت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الروسية فشلت في السيطرة على المدينة على الرغم من أنها ألقت بكل مواردها في تلك المعركة.

وقالت ماليار إن القتال ما يزال مستمرا داخل باخموت، وإن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة بعض المواقع هناك بعد تحقيق الروس نجاحا ضئيلا فيها، بحسب تعبيرها.

من جهته، قال قائد المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي الاثنين خلال زيارة تفقدية لجبهات القتال في باخموت إن القوات الأوكرانية تعمل على منع القوات الروسية من السيطرة على المدينة رغم محاولاتها المتواصلة لاختراق المواقع الأوكرانية.

وأكد سيرسكي أن قواته كبدت القوات الروسية خسائر فادحة وأسرت عددا من الجنود شرق ليمان بدونيتسك.

ضحايا مدنيون

في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الأوكراني فوفوديمير زيلينسكي أن شخصين قتلا وأصيب 40 في الموجة الجديدة من القصف الصاروخي الروسي على مناطق عدة في أوكرانيا مساء الاثنين.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن الضحايا سقطوا في تشرنيهيف (شرق) وبافلوراد في دنيبروفيتسعرضت لهجوك (جنوب شرق).

واستهدفت الهجمة الصاروخية الروسية العاصمة كييف ومناطق شمالي وشرقي ووسط أوكرانيا، وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته أسقطت في في وقت مبكر الاثنين 15 صاروخا روسيا من أصل 18 أُطلقت من قاذفات إستراتيجية من أجواء بحر قزوين.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها العسكرية قصفت منشآت عسكرية أوكرانية الاثنين وأصابت كل أهدافها، كما تحدثت عن قصف استهدف مواقع أوكرانية في دونيتسك وأسفر عن مقتل 60 عسكريا أوكرانيا.

وفي جنوب أوكرانيا، أعلن الحاكم الأوكراني لمقاطعة خيرسون مقتل مدنييْن وإصابة آخرين في قصف روسي استهدف جنوبي المقاطعة، مشيرا إلى أن الروس قصفوا المقاطعة 160 مرة خلال الساعات الماضية باستخدام المدفعية الثقيلة وصواريخ "غراد" ومسيرات مما أدى لتضرر مدارس ومرافق صحية وإدارية.

من جهتها، قالت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق) إن مدنيين قتلا وأصيب 14 في قصف أوكراني لمدينة ميخايلوفكا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.