بينيت: إسرائيل تلقت في يوم واحد صواريخ من غزة لم تشهدها طوال عام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اليوم الثلاثاء لم يتم إطلاقها خلال ولايته التي استمرت عاما كاملا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة اليوم بعد إعلان رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية وقذيفة هاون في ساعات الصباح.

وأسفرت الرشقات الصاروخية الأخيرة عن إصابة 5 أشخاص في مستوطنة سديروت، وصفت جراح أحدهم بالمتوسطة، فيما وصفت حالات الأربعة الآخرين بالطفيفة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وقال بينيت في تغريدة على حسابه بتويتر "في يوم واحد وفي ظل حكومة بنيامين نتنياهو أطلق العدو في غزة صواريخ علينا أكثر مما أطلق علينا في عام كامل تحت حكومتي".

وتولى بينيت رئاسة الوزراء من يونيو/حزيران 2021 إلى يونيو/حزيران 2022، في ظل ما سميت وقتها "حكومة التغيير" التي تناوب على رئاستها مع رئيس المعارضة الحالي يائير لبيد.

وتابع بينيت "هذا ليس من قبيل الصدفة، لقد قدت سياسة أمنية قوية، فيما يقود نتنياهو الارتباك والضعف".

وذكّر رئيس الوزراء الأسبق بأن حكومة نتنياهو -التي مرت على تشكيلها 4 أشهر فقط- "تلقت صواريخ من لبنان وسوريا وغزة".

وتساءل بينيت "إذن، ما العجيب في أن يستمر العدو (يقصد المقاومة الفلسطينية) في إطلاق الصواريخ؟".

ودعا حكومة نتنياهو "إلى العودة لرشدها اليوم، وأن تقوم بعملها وتعيد الأمن المفقود لمواطني إسرائيل".

ביום אחד תחת ממשלת נתניהו האויב בעזה ירה עלינו יותר רקטות מאשר בשנה שלמה תחת הממשלה בראשותי. זה אינו מקרי. הובלתי מדיניות בטחונית תקיפה, ואילו נתניהו מוביל בלבול וחולשה. ממשלת נתניהו ״הכילה״ רקטות מלבנון, סוריה ועזה, אז מה הפלא שהאויב ממשיך לירות. על הממשלה להתעשת כבר… — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 2, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في بيان أنه "تم إطلاق 22 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث اعترضت القبة الحديدية 4 قذائف، فيما سقطت 16 قذيفة في مناطق غير مأهولة".

وجاء إطلاق الصواريخ بعد إعلان مؤسسات فلسطينية رسمية وحقوقية عن وفاة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعد خوضه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله داخل السجون الإسرائيلية في الخامس من فبراير/شباط الماضي، رفضا لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه، وعلى رأسها "التحريض".