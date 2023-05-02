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بعد أيام من البحث عنه في الجبال.. شاهد- رجل عُماني يستقبل خبر وفاة نجله بركعتين

فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #شمال_الشرقية وبإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط، و الأهالي. تواصل الفرق عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية من حساب الدفاع المدني والإسعاف - عُمان على تويتر
الشاب العُماني عثر عليه في أحد الأودية مفارقا الحياة بعد أن فُقدت آثاره قبل أيام (مواقع التواصل)
2/5/2023

عثر على شاب عُماني مفارقا الحياة، أمس الاثنين، بعد أن فقدت آثاره قبل أيام في وادي ضيفة بولاية دماء والطائيين، وتلقى والده الخبر بأداء ركعتين في مكان فقدان نجله.

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♬ الصوت الأصلي – daw00dAlrahbi

ونشر ناشطون عُمانيون مقطع فيديو ظهر فيه والد الفتى وهو يؤدي ركعتين في مكان فقدان نجله، بعد أن تم العثور على جثته.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف العُماني وشرطة عُمان السلطانية العثور على الفتى أيوب الرحبي (21 عاما) بعد فقدانه الجمعة الماضية، في مجرى وادي ضيقة وهو مفارق للحياة بواسطة المسح الجوي عن طريق طيران الشرطة.

ونقلت صحيفة "أثير" العمانية -عن عبد الله بن محمد الرحبي أحد أقرباء الفتى- أن الفقيد هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي من منطقة وادي السرين بولاية العامرات ويبلغ من العمر 21 سنة.

وأوضح أن المفقود كان يمشي الساعة 11 صباح الجمعة مع مجموعة من الشباب على حافة أحد جبال منطقة تول التابعة لولاية دماء والطائيين، حيث انزلقت رجله وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وكان متطوعون عُمانيون قد انطلقوا في عملية البحث عن الشاب الرحبي، بعد سقوطه في مجرى الوادي، ووثق ناشطون مقاطع فيديو وصورًا من عمليات البحث والإنقاذ التطوعية بمشاركة ذويه ووالده.

@m_.22oh

#غريق تم العثور على ايوب بن عامر الرحبي وهوه مفارق الحياه ادعوله برحمه 💔

♬ الصوت الأصلي – ☠️𝓐𝓛𝓐𝓐𝓜𝓡𝓘☠️

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي