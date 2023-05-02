بعد أيام من البحث عنه في الجبال.. شاهد- رجل عُماني يستقبل خبر وفاة نجله بركعتين

عثر على شاب عُماني مفارقا الحياة، أمس الاثنين، بعد أن فقدت آثاره قبل أيام في وادي ضيفة بولاية دماء والطائيين، وتلقى والده الخبر بأداء ركعتين في مكان فقدان نجله.

ونشر ناشطون عُمانيون مقطع فيديو ظهر فيه والد الفتى وهو يؤدي ركعتين في مكان فقدان نجله، بعد أن تم العثور على جثته.

وأعلن الدفاع المدني والإسعاف العُماني وشرطة عُمان السلطانية العثور على الفتى أيوب الرحبي (21 عاما) بعد فقدانه الجمعة الماضية، في مجرى وادي ضيقة وهو مفارق للحياة بواسطة المسح الجوي عن طريق طيران الشرطة.

فرق البحث والإنقاذ بإدارتي الدفاع المدني والإسعاف (#شمال_الشرقية ، #مسقط )

و بالتعاون مع طيران الشرطة ، والأهالي ؛

العثور على المواطن المفقود في مجرى وادي ضيقة بولاية #دماء_والطائيين وهو مفارق للحياة .#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/tBirV0u6NR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) May 1, 2023

تكللت الجهود الوطنية في البحث عن المواطن المفقود في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٣م عن العثور عليه وهو مفارق للحياة بواسطة المسح الجوي عن طريق طيران الشرطة.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/ZQxwxm5bsV — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 1, 2023

ونقلت صحيفة "أثير" العمانية -عن عبد الله بن محمد الرحبي أحد أقرباء الفتى- أن الفقيد هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي من منطقة وادي السرين بولاية العامرات ويبلغ من العمر 21 سنة.

وأوضح أن المفقود كان يمشي الساعة 11 صباح الجمعة مع مجموعة من الشباب على حافة أحد جبال منطقة تول التابعة لولاية دماء والطائيين، حيث انزلقت رجله وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وكان متطوعون عُمانيون قد انطلقوا في عملية البحث عن الشاب الرحبي، بعد سقوطه في مجرى الوادي، ووثق ناشطون مقاطع فيديو وصورًا من عمليات البحث والإنقاذ التطوعية بمشاركة ذويه ووالده.