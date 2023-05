13 قتيلا وبلدات منكوبة ومحاصيل مدمّرة.. حصيلة ثقيلة بسبب فيضانات بشمال إيطاليا

تحصي إميليا رومانيا، المنطقة الغنية التي تعدّ "بستان إيطاليا"، الأضرار الجسيمة التي تسببت بها فيضانات اتسمت بشدتها النادرة، في ما يعد مؤشرًا على تحول مناخ البحر الأبيض المتوسط إلى "استوائي"، وفقا للسلطات.

13 قتيلا، بلدات منكوبة، محاصيل مدمرة.. كل ذلك بينما ارتفع منسوب نحو 20 نهرًا في سهول هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، والتي تشتهر بالسياح في مدنها التاريخية مثل بارما ورافينا، وبمناظرها الطبيعية الخضراء وفن الطهو وساحل البحر الأدرياتيكي.

تشهد إيطاليا في مايو/أيار شهرا ماطرا وباردا بشكل خاص، لكن فيضانا حقيقيا ضرب إميليا رومانيا في الأيام القليلة الماضية، إذ غمرت المياه مناطق زراعية ضخمة ودمرت حقول الحبوب وأسواق البساتين وعلف الماشية، كما جرفت الفيضانات الموحلة قرى بأكملها، بينما انهارت جسور و400 طريق.

Floods that killed several people in Italy’s northern Emilia-Romagna caused billions of euros worth of damage. Torrential rains devastated the region with up to 300 landslides, 23 overflowing rivers, about 400 damaged roads and 42 flooded municipalities https://t.co/oQ1dfTaDXE pic.twitter.com/vCDtOG6jPh

