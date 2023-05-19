وصف خصومه بـ"الأغبياء".. بوتين: الغرب يحاول تفتيت روسيا إلى عشرات الدول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الغرب يحاول نثر بذور الشقاق بين المجموعات العرقية والوطنية المختلفة في روسيا وتفتيت البلاد إلى عشرات الدول.

وأضاف بوتين في كلمة باجتماع لمجلس العلاقات بين الأعراق أن الاستفزازات (الدسائس) التي يتم تنظيمها داخل المجتمعات الوطنية في روسيا تهدف لتقسيم البلاد إلى عشرات الكيانات الصغيرة من أجل إخضاعها بعد ذلك لإرادة الغرب.

ووصف بوتين خصوم روسيا بأنهم أغبياء ويسترشدون بالأفكار الاستعمارية الجديدة.

وتابع "يبذل خصوم روسيا كل ما في وسعهم لبث التفرقة والخلاف بين الشعوب المقيمة على أراضي روسيا، لكنهم لا يعلمون أن تعددية القوميات في روسيا تمثل قوتها التي تقهر الجميع".

وأكد بوتين أن أبناء كل الشعوب الموجودة في روسيا يشاركون في العملية العسكرية بأوكرانيا، ونال الكثيرون منهم الأوسمة والميداليات لقاء بطولاتهم ومآثرهم هناك، حسب تعبيره.

وشدد الرئيس الروسي على أنه كلما زادت عقوبات الغرب على بلده زاد مستوى الترابط داخل المجتمع الروسي، حسب قوله.