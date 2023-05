من روائع فن القرن العشرين.. منحوتة العنكبوت العملاقة للفرنسية لويز بورجوا تباع بـ32.5 مليون دولار

بيعت منحوتة "العنكبوت" العملاقة للنحاتة والفنانة التشكيلية الفرنسية الراحلة لويز بورجوا مقابل 32.5 مليون دولار، في مزاد أقامته دار "سوذبيز" (Sotheby’s) أمس الخميس في نيويورك.

ويبلغ ارتفاع "العنكبوت" 3 أمتار، والمنحوتة من أشهر أعمال الفنانة التي توفيت عام 2010.

وأمضت النحاتة الفرنسية الأصل التي حصلت على الجنسية الأميركية جزءًا كبيرًا من حياتها في نيويورك.

وعدّت المسؤولة عن المزاد في "سوذبيز" كيلسي ليونارد أن بيع المنحوتة شكّل "لحظة مميزة فعلًا"، لأن الثمن الذي رست عليه رقم قياسي لبيع أحد أعمال الفنانة في المزادات، وهو كذلك أعلى مبلغ يُدفع لقاء منحوتة صنعتها امرأة.

ووصفت عناكب بورجوا الفولاذية بأنها "من روائع الفن في القرن العشرين".

#AuctionUpdate: Louise Bourgeois’ monumental masterpiece, Spider, from 1996, sells for a record-breaking $32.8 million, setting a new record for Bourgeois! #SothebysContemporary pic.twitter.com/VdXybXbqK2

— Sotheby’s (@Sothebys) May 18, 2023